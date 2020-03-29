劉真22日病逝北榮，老公辛龍將愛妻的追思靈堂設在龍巖會館，29日為開放最後一天，綜藝大哥大張菲也現身致意，「我們過去一起做節目，他們兩個來上節目還沒結婚，我一直再三跟辛龍保證，我們都會在他身邊。」
張菲：「辛龍就是愛她，這個無法用言語表達。我跟他們認識二三十年，所以對他們感情很深，雖然平常沒有常在一起，但認識很久，以前辛龍在明星高爾夫球隊就認識。」
張菲盼辛龍早日走出喪妻之痛，喊話演藝圈朋友都會陪伴他身旁。
(中時 )
劉真22日病逝北榮，老公辛龍將愛妻的追思靈堂設在龍巖會館，29日為開放最後一天，綜藝大哥大張菲也現身致意，「我們過去一起做節目，他們兩個來上節目還沒結婚，我一直再三跟辛龍保證，我們都會在他身邊。」
張菲：「辛龍就是愛她，這個無法用言語表達。我跟他們認識二三十年，所以對他們感情很深，雖然平常沒有常在一起，但認識很久，以前辛龍在明星高爾夫球隊就認識。」
張菲盼辛龍早日走出喪妻之痛，喊話演藝圈朋友都會陪伴他身旁。
(中時 )
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