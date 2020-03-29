台中市政府29日於北區忠烈祠舉行春祭國殤典禮，追悼為國殉職的先烈們；因公殉職勇消張哲嘉，當天入祀台中市忠烈祠，市長盧秀燕（圖右）擔任主祭，宣讀其英勇事蹟。（張妍溱攝）

台中市消防局張哲嘉、謝志雄搶救工廠火警因公殉職，獲總統頒發褒揚令，晉升消防小隊長；張哲嘉29日於春季國殤典禮，入祀台中市忠烈祠，市長盧秀燕擔任主祭，宣讀其英勇事蹟，盧說，張是國家英雄、城市救難英雄；消防局表示，另1名殉職小隊長謝志雄將於秋祭國殤，入祀台北忠烈祠。

台中市長盧秀燕表示，台中市每年都會舉行春祭國殤典禮，追悼為國殉職的先烈；消防局2名特搜隊小隊長，張哲嘉、謝志雄因盡忠職守，在火場中不幸罹難，張哲嘉入祀台中市忠烈祠，往後將與歷代烈士一起，由國家舉行隆重典禮讓後人緬懷，捨己救人的國家英雄、城市的救難英雄。

國殤典禮中，市長盧秀燕及副市長黃國榮帶領各界代表、烈士遺族家屬祭祀，表達對先烈們冒險犯難、無私奉獻的追思之意。北區忠烈祠並舉行消防局小隊長張哲嘉入祀安位典禮，小隊長張哲嘉2019年搶救工廠火警因公殉職，獲總統頒發褒揚令，依忠烈祠祀辦法入祀。

因應新冠肺炎疫情，現場出入口均安排專人量測額溫及手部消毒，並在報到時即發放禮金、拱手致意，代替以往由主祭親自頒發禮金及握手，今年減少參與人數並取消節目表演，降低感染風險；追思場面莊嚴隆重。

(中時 )