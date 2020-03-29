台灣「口罩實名制2.0」已進行到第二輪，總計有173萬人預購成功；繳款期間為3月28日（周六）早上八點至3月30日（周一）晚上八點止。已預約口罩的民眾必須盡快在今明兩日完成繳費，才能在4月2日起去超商領取喔。

從健保快易通App畫面顯示，第三輪口罩預購將從4月1日開始。（圖／App截圖）

第二輪預約的是4/2~4/8當周份額的口罩，若來不及在網路預約的民眾，仍然可以在4月2日起去藥局排隊購買。由於第二輪預約口罩的上限約為233萬人次，也就是700萬片；所以還是一樣「人人有份、無須抽籤」。

記者從健保快易通App畫面，可看到下次預購日（即第三輪）將從4月1日早上八點至4月3日晚上八點止，也就是下周三至下周五，預約期間仍然只有三天。

行政院政委唐鳳在自己臉書回覆網友提問，未來將朝「免讀卡機」、「免安裝App」方向來規劃。（圖／翻攝自唐鳳臉書）

而第一輪口罩目前也還在進行領取，領取截止期限為4月1日止。先前共有117萬人預約，但有18萬人未完成付費，因此實際上僅99萬人完成網路購買。

先前行政院政委唐鳳曾在自己臉書秀出「1分鐘口罩領取過程」影片，因此有很多民眾上網直接給政委建議。例如有網友表示自己的手機號碼是公司派給，故無法用App訂購；另外像是小孩使用的手機門號為父母名下，也不能用App預約口罩；或是想幫全家人買口罩，但手邊卻沒有每個人的健保卡；甚至使用App預購的民眾是否可刷卡付款等問題；還有民眾表示有長輩排隊一小時仍舊空手而歸云云。這些都是「口罩實名制2.0」實施後，大家實際碰到的問題。

諸如此類問題，唐鳳也在自己臉書回覆，未來會盡量朝「減少排隊」，對長者友善的方向來規劃。而使用App預約口罩的民眾，也會請同仁評估如何加上刷卡付款的功能。最重要的是，唐鳳表示之後會著手朝「免讀卡機」、「免安裝App」的方向來規劃；讓大家更方便買到口罩。

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(中時電子報)