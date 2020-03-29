藝人曾之喬1月時公開宣布與辰亦儒結婚，小倆口如今愈愛愈大方，近日她在個人YouTube頻道吐露辰亦儒曾經抱怨「為何不以他為優先」，曾之喬難得嚴肅回應了。

辰亦儒抱怨曾之喬為何不能以他為優先。

近期曾之喬開始經營起個人YouTube頻道，她邀請Sandy吳姍儒一起暢聊心事，聽到Sandy曾被友情狠狠背叛，她表示如果將生活大致分為友情、愛情、家庭和生活4區塊，對方極有可能是最重友情的人，但她始終想不明白自己最重哪一個區塊。

辰亦儒覺得曾之喬也很難約。

曾之喬後來問姐姐，覺得自己最重什麼，姐姐毫不猶豫回答「妳最重自己！」她瞬間有種被一語道破的感覺「因為如果我們跟自己都沒有好好地在一起，怎麼可能把別的事情做好，或跟別人平衡一點地相處？」

曾之喬姐姐當面戳破她：「妳最重自己！」

她表示，有些人偶爾會覺得她很無情，例如Sandy和辰亦儒都認為她很難約，辰亦儒有時甚至覺得「這個時候妳怎麼會去關心別人，妳工作很忙也就算了，怎麼會只有一頓晚餐，妳去關心妳的姊妹，甚至去關心跟妳還不是很熟的人」，然而曾之喬認為，「這個人可能需要這樣一個對談，我就去了。」

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)