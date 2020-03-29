日本「搞笑天王」志村健日前爆出新冠肺炎確診，且因為身體狀況不佳加上已70歲高齡，有消息指出他病況危急，甚至裝上了葉克膜，意識也不清，如今他的哥哥志村知之受訪，證實胞弟在加護病房接受治療，目前連他都沒辦法去探視，難過感嘆：「我什麼都不能做」。

志村健確診新冠肺炎，情況不樂觀，相傳他的親哥哥在身旁照顧，消息傳出後，志村知之接受《週刊文春》訪談，否認了在弟弟身旁照顧的說法，表示因為會感染，他根本無法到醫院去，「要是能去的話，我很想去照顧，但事實上，我什麼都不能做」。

志村知之證實弟弟正在加護病房中，至於外傳的沒有意識，他則表示不得而知，「但應該是不能說話的狀態」，目前還沒從志村健所屬經紀公司社長井澤先生那裡，獲悉關於弟弟的意識方面的相惜，志村知之表示，知道弟弟身體健康有些長久的問題，要吃很多藥，但兩人平常很少見面，一年就見個一、二次，最近一次是今年1月，「阿健每年除夕正月都會回老家的」。

至於志村健的身體狀況，他2016年罹患肺炎，長年有吸菸、喝酒習慣的他，因此減少了喝酒，此後相當注重身體健康，這次染上新冠肺炎，讓健康面臨大危機，親哥志村知之非常難過，表示弟弟作為全日本都認識的公眾人物，「我知道他一直很努力，希望他趕快康復」，表示很希望能快點見到他。

(中時電子報)