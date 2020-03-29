雲嘉南濱海國家風景區管理處打造裝置藝術，更新北門遊客中心周邊設備，防疫期間邀民眾走出戶外放鬆身心。（莊曜聰攝）

雲嘉南濱海國家風景區管理處打造裝置藝術，更新北門遊客中心周邊設備，防疫期間邀民眾走出戶外放鬆身心。（莊曜聰攝）

新冠肺炎疫情嚴峻，群聚活動標準更為嚴格，民眾宅在家的機會比例將更高，擔心民眾因此悶壞了，雲嘉南濱海國家風景區管理處在北門遊客中心旁的婚紗美地、水晶教堂周邊打造浪漫裝置藝術，目前都已經啟用開放，是拍照打卡的新景點，加上周邊環境空曠，適合戶外活動，現在搭乘「台灣好行—西濱快線」，使用電子票證還能享有半價優惠。

雲管處6年前在北門遊客中心周邊設置愛的小物等裝置藝術，頗受到遊客歡迎，因時間久遠，加上海風侵蝕，設備褪色老舊還有些損壞，去年下旬斥資950萬元，以藝享世界、夢幻島、童話仙境主題，重新打造「北門幸福滿百浪漫地景」，替婚紗美地帶來觀光新亮點。

近來到此出遊民眾，可看到兔子、松鼠、袋鼠、麋鹿等各類可愛動物裝置藝術，在鹽工宿舍區前則有大型撲克牌鐵雕座椅，北門遊客中心前方大草皮的夢幻島，水晶教堂、鹽晶教堂周邊還有透明鞦韆椅、愛情留言版、幸福列車造型屋、夢幻馬車、愛情鎖牆、愛之鑰、水管造型屋、環湖景觀步道等，都是網美打卡熱點。

雲管處處長徐振能表示，雲嘉南濱海景點走生態路線，環境空曠，疫情期間適合民眾出遊散心透氣，另外配合公路總局清明連假期間，公共運具票價及轉乘優惠，「台灣好行」39條路線使用電子票證乘車均有半價優惠，更多訊息可上台灣觀巴官網查詢。

(中時 )