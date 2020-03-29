台中市觀旅局轄管6處旅遊服務中心，為遊客量測體溫、噴酒精消毒雙手等防疫作為。（盧金足攝）

保持距離，「疫」策安全！台鐵台中車站、高鐵台中站、台中國際機場、石岡、大甲鐵砧山及大安濱海等6處旅遊服務中心防疫升級，29日起櫃台周圍以伸縮圍欄區隔遊客與工作人員，保持1公尺以上諮詢距離，提供遊客量測體溫、酒精消毒雙手，打造安心旅遊服務環境。

市府除強化轄管火車站、機場等觀光景點等6處旅遊服務中心防疫，也在東豐自行車道、后豐鐵馬道、潭雅神綠園道、大坑登山步道等遊客眾多的觀光景點，張貼最新防疫衛教宣導單，加強防疫觀念宣導，景點公廁洗手台備妥洗手乳，鼓勵民眾勤洗手，確保旅遊健康安全。

「請問，要去彩虹眷村要搭什麼車？」來自台南的林小姐與友人，假日到台中出遊，在台中火車站的服務中心詢問如何搭乘交通工具時，旅遊服務中心的人員立即提醒客，需站在服務台的圍欄區外，遊客與工作人員保持1公尺以上諮詢距離，避免交談時飛沫感染的風險。

此外，觀旅局各旅遊服務中心工作人員全程戴口罩、勤洗手、提高環境消毒頻率，門口豎立告示牌，中英文標示「若有發燒咳嗽症狀及未確實戴好口罩者，請勿進入」標語，打造安心旅遊服務環境。

疫情緊張，很多出國旅遊計畫暫停，觀光業希望能刺激國內旅遊消費景氣，為生意低迷的飯店、旅館與餐廳業帶動商機，觀旅局與台中市觀光旅館公會、一般旅館公會及民宿協會合作，提出住宿優惠方案，提升住房率。

(中時 )