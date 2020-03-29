大批民眾排隊索取。(吳亮賢攝)

市議員蔡淑君發放口罩套。(吳亮賢攝)

「Footer」老闆黃立忠製作4萬份口罩套，將陸續免費發送給民眾。(吳亮賢攝)

新冠肺炎疫情蔓延，口罩數量仍供不應求，民眾紛紛自備口罩套，延長口罩使用時間，為此「林口人阿姨」市議員蔡淑君與在地襪業「Footer」合作，今下午於服務處免費發放2000份抗菌口罩保護套，吸引近千位民眾排隊索取，10分鐘即發放完畢，過程秩序良好，民眾讚聲連連。

蔡淑君指出，在中央尚未公告口罩限制出口前，1月份時已陸續發送上萬份口罩給在地民眾，之後又陸續送出數千瓶酒精瓶、額溫貼片5000片，幫助民眾一同抗疫。

蔡淑君表示，3月初時，「Footer」公司老闆黃立忠與她聯繫，希望捐出公司自製的抗菌口罩保護套， 25日發放第一波2000份，每人2份，民眾反映相當良好，因此今下午與黃老闆再發送第二波2000份，不到10分鐘便發放完畢，民眾也相當守秩序。

蔡淑君說，除了有各界朋友、企業的善心，自己也自掏腰包購買，陸續捐出許多抗疫物資，預計清明節後還會再發放一波2000份口罩套，之後若還有需要，黃老闆也大方答應，隨時可以協助，優先發送給林口鄉親。

黃立忠表示，因疫情爆發，便決定運用工廠的一條產線，以優質棉製作口罩套，免費發送給民眾使用，預估將發送4萬份，並結合在地議員蔡淑君的高人氣，優先提供給林口鄉親使用。

黃立忠說，初步預估，自費製作口罩的成本破百萬，期間損失的產值約600萬，期間即便有許多廠商表明想合作，轉為商業販售，但他仍堅持無償提供，發揮企業社會責任，與民眾一同抗疫。

(中時 )