宋柏緯、孫可芳主演《若是一個人》去年底遠赴日本京都取景，孫可芳第一次去京都，彷彿像是畢業旅行一樣，心情超興奮，還特別帶了撲克牌，宋柏緯則是帶了吉他和音響，期待收工可以同樂，沒想到，白天拍攝就累歪，晚上回民宿看到床就只想躺下。

回憶京都取景拍戲那三天，氣溫最低約4度，讓孫可芳差點凍僵，還跟宋柏緯借了外套來穿，「第一次冷到差點把台詞忘光！」宋柏緯則對整齊的市容和乾淨的街道嘆為觀止，有一場他站在鴨川河道旁的戲，他看著斜陽在清澈水面的倒影，看著看著就出了神，直到導演喊卡，他才想起自己正在拍戲。

京都楓紅美景，讓兩人相當陶醉。（圖／華視）

孫可芳和宋柏緯趁機會品嘗道地京都勝牛的炸牛排，宋柏緯直呼：「永生難忘！」雖然車站周邊百貨很好血拚，但他購物慾比較低，加上走路走到腳酸，每次放風時間他都手刀衝去泡湯，還順便按了15分鐘的按摩椅，享受了一個人的時光。

孫可芳在京都多了留了一天晚上，但她方向感不太好，讓宋柏緯和林紹謙特別擔心，尤其大家在車站道別時，孫可芳的手機沒電了，讓宋柏緯和林紹謙當場傻眼，擔心她走不回民宿，還好她靠自己力量平安完成旅途，她笑說：「我就是要享受一個人旅行的感覺。」

宋柏緯本來今年2月底就有計畫再去一趟京都，因為新冠肺炎疫情取消行程，他說：「希望疫情快快過去，大家都身體健康！期待未來再去一趟京都！」孫可芳透露有表弟在美國念書，因為學校停課準備回台，家人忙著準備機票還有表弟居家隔離的事情，讓她深感疫情的嚴重性，也呼籲大家好好待在台灣不要出國。《若是一個人》每集60分鐘共10集，將於4月19日晚間10點華視主頻、8點公視台語台聯合播出。

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(中時電子報)