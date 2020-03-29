再過幾天就是兒童節，移民署南區事務大隊台南市第二服務站舉辦「大手牽小手-心花朵朵開」親子活動，由來自越南的講師潘羽姍，指導親子手作3D果凍花，創造屬於新住民家庭的甜蜜回憶，這些果凍花不只是甜點，更像是藝術品，讓現場大小朋友非常驚豔，也讓孩子在父母陪伴下，開心提前歡度佳節。

移民署南區事務大隊台南市第二服務站與南市新向陽協會舉辦的這項活動，雖然遇到新冠肺炎疫情攪局，但還是吸引10多對新住民親子參與，眾人保持正面樂觀態度，自動自發量額溫並做好消毒工作，與會學員也全程配戴口罩。

講師潘羽姍說，3D果凍花技巧來自歐洲，在越南發揚光大，是兼顧視覺、味覺與健康的甜點，所有的顏料都取自天然食品，如火龍果、蝶豆花、椰漿、抹茶、南瓜等，所以不添加人工色素，可以放心食用，製作過程看似複雜，其實考驗的是手上功夫，力道控制很重要，因此適合親子同樂，完成後會很有成就感。

參與活動的親子小心翼翼地讓花蕊成型，再用喜歡的食材上色，最後再倒入心型模具，讓果凍花成型，凝固後就完成了，小朋友直呼「好漂亮」，捨不得把它吃掉；台南市第二服務站主任陳南翰表示，活動讓新二代們能感受兒童節的喜悅，並藉此祝福新二代擁有燦爛的未來及似錦前程。

(中時 )