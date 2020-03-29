台灣新冠肺炎疫情升溫，中央流行疫情指揮中心今天公布國內新增15例確診者，其中唯一一名本土個案，第289案為40多歲女性，其丈夫（案293）跟團到葡萄牙、西班牙旅行後，返台居家檢疫期間，協助丈夫送餐、打掃衛浴時沒戴手套，加上並非時刻戴口罩，因而確診，而這名本土個案，因為並非隔離管理者，在發病後三天都有去上班。

指揮官陳時中表示，第289案沒有出國史，應該是近距離接觸293案時沒有適當防護，造成的本土個案。而293案也就是其丈夫，在3月7日到16日期間跟團到葡萄牙、西班牙旅行，返國後直到3月23日發病，27日確診。該團含領隊共有16人都匡列為接觸者。

第293案則是3月22日發燒出現症狀，並於26日確診，雖然先生先感染但是比太太晚一天發病，指揮中心防疫組副組長莊人祥表示，目前對於新冠肺炎的認識，在發病潛伏期前一兩天可能就會有傳染力，才導致先生先感染，卻是太太先確診的狀況。

而這名太太，在確診之前，因為並非居家隔離對象，因此在22日發病後，於23、24、25日都有通勤到辦公室上班。是否有擴大疑慮？莊人祥表示，該太太作息單純，已經盡力匡列接觸者。

莊人祥表示，根據基本原則，若要居家檢疫，就盡量請檢疫者單獨一室不要與家人一起吃飯，若要交談就要戴口罩，相隔一公尺左右，「愛他有多少就離他多遠。」

莊人祥表示，居家檢疫者感染家人，是少數情況，除了保持適當距離，如何正確居家檢疫方式，當然還有一個作法，可住防疫旅館，或是居家檢疫的去住家裏，家人住旅館，這幾個模式都可以做，勁量不要貼標籤，

(中時 )