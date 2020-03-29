美股引領全球快速跌入熊市，多數亞股難逃被拖累的命運，外銀研究團隊發現，「就是有些亞洲市場『韌性較強』，為什麼啊？」

法國外貿銀行經濟研究團隊指出，目前全球市場同時遭受三大困境，1、疫情全球大流行、2、國際石油跌勢未停，3、官方利率相繼下調，這些因素都加劇人們對於景氣衰退、甚至經齊蕭條的擔憂，「但，在一片下跌的景象中，中國大陸、紐西蘭、香港和台灣的股市，韌性明顯較強！」

法外貿銀認為，在亞洲股市中，疫情對台灣和紐西蘭造成的直接影響較小，一來這兩地採取了穩健的防疫政策，對市場帶來積極支撐，此外，兩地的股票大盤指數中，石油占比亦較低。

該團隊指出，還有一項需注意：股市當中的產業結構，資訊技術相關產業占台股市值51％，儘管近期市場動盪、拖累整體表現，資訊產業在次級市場拋售過程，仍相對穩定。至於紐西蘭，該地股市占比高的通信服務、醫療和公用事業，，其次是消費必需品，在此波均顯得韌性較強，加上金融占比有限，大盤指數對於超低利率的敏感反映度較低。

澳盛銀行經濟研究部門亦指出，3月份出現外資流出亞洲股市的創新記錄，信貸市場壓力不斷加大，全球貿易急劇放緩，使得外界擔憂亞洲重現美元資金緊縮的往例，實際上，亞洲已有相當充足的外匯存底，各國政府也加大努力增加外匯存底並提供充沛資金注入市場，因此對於市場前景應該謹慎，但沒必要驚恐。

(工商 )