第三批武漢台商預計今天返台，指揮中心表示，我將有4名醫護人員將隨機前往，協助在當地空橋就先進行基本檢疫。指揮官陳時中則表示，包機所有一切都做了最好的準備，希望國人「靜待佳音」。

中央流行疫情指揮中心防疫組副組長莊人祥表示，台灣將會有4名護理人員隨機前往，協助在對岸的空橋先量體溫，看是否有不舒服的症狀先做測量。著裝部分也有相關規定。上機後，則根據他們座位，有前、後空位。

抵達國門後，下機會在進行發燒篩檢一次，沒問題就送到集中檢疫所，並進行採檢，最快明天就能知道採檢結果。

指揮官陳時中表示，包機一切都做了最好的準備，期待國人可以安全返鄉，期待一切可以順利，且不是只有今天這一班，只要這班順利，下班就順利，回家的路就不會那麼久。

陳時中說，靜待今晚佳音。所有該做的都會做，以後情況會怎樣，相信會一次比一次順，和對岸的互信基礎越好，就會越順。

(中時 )