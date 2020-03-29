新冠肺炎疫情蔓延，台中市府與企業合作，讓學生一窺防疫產業面貌，勞工局推出「解密百業、實境體驗」活動，防疫產業實境體驗，解密醫療口罩生產流程、次氯酸水製程設備組裝及旅客安檢作業等，寓教於樂宣導正確防疫知識。

勞工局長吳威志指出，市府去年起與在地企業合作辦理「解密百業 實境體驗」活動，帶領青年一窺職場全貌，包括精密機械、鑄模工匠、製鞋產業、文創產業、汽車鈑金美容、金工藝創作、寵物美容、芳香療法、廣播主持等多元職場體驗，受到熱烈迴響。

今年因應新冠肺炎疫情，台中市就業服務處特別接洽「華新口罩觀光工廠」、製作次氯酸水的「奕泓環境科技」及肩負機場安檢重任的「華信航空地勤」等防疫產業，讓青年親自參與、一探究竟。

體驗活動針對現場環境、設施進行消毒，並準備酒精及口罩，進入室內之前也會量測體溫，如有發燒症狀即不得入場，除了防疫產業體驗，台中市就業服務處預計網羅50家廠商，開發100種職類體驗活動。

其中，包括寵物美容師、網站設計師、動畫繪製師、輕食甜點師及海關緝毒犬培訓員等多元產業，體驗活動完全免費，安排接送服務，為所有參與者投保活動平安險。

(中時 )