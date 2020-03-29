法國國家航太總局(CNES )向法國南部的圖盧茲(Toulouse)醫院捐贈9萬片口罩，提供醫護人員對抗新冠病毒，這些口罩是航太局10年前的庫存品，雖然過期，但應該問題不大。

太空新聞(SpaceNews)報導，CNES的總裁讓·伊夫·勒加爾（Jean-Yves Le Gall）表示，這批口罩是源自大約十年前法國的一項防疫政策，要求各政府機構儲備口罩，以面對流感全球大流行，因此航太總局每年都有預留口罩。

勒加爾表示，由於使用量不大，許多口罩都超出了指定的3~5年保固期，但是品質其實不變，也就保留了下來，造成了剩餘。 他說：「每年我們都會購買新的口罩，結果舊的愈堆愈多，但實際上它們是可用的。因此，面對如今的口罩短缺，我就想到這些口罩，並主動向圖盧茲的醫院推薦。」

勒加爾說，醫院方面在3月23日收下了這些，不過由於航太總局也有工作需要與防疫準備，所以仍保留了大約3萬片。

截至3月27日，法國已確診了2.9萬起新冠病毒病例，近1700例死亡。該國仍處於封鎖狀態，禁止非必要的旅行，若觸犯則可能處以罰款。

勒加爾說，CNES的2500名員工大多數改用遠程工作，衛星監控中心的圖盧茲，只留70~80人，至於火箭組裝與發射基地的法屬圭亞那（位在南美州）目前暫不工作，只留120名留守人員。

他表示圭亞那太空中心還無法確定何時恢復發射活動。

擁有最尖端科技的太空行業，在此次疫情來臨時也儘量發揮他們的科技貢獻，法屬圭亞那庫魯市的Colleferro火箭公司，正在生產洗手液。伊隆馬斯克的SpaceX，也捐贈洗手液和口罩。

(中時電子報)