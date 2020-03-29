高雄市立法委員趙天麟29日在出席「小天地」謝幕典禮時，表示對於自身豐富經驗有自信，對於民進黨黨部空間改造也已有藍圖，因此正式宣佈參選第6屆民進黨高雄市黨部主委，全力協助進行市長補選，重返執政，拿回市議會主導權。

趙天麟表示，民進黨在各式公民運動中從未缺席，包括現今的罷韓運動，皆是站在第一線全力協助，認為抗議不公正的行政手段是自然的事情，不須迴避，就連罷韓成功後的補選之路皆已規劃，毫不遮掩取代執政黨的野心。

(中時 )