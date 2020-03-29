趙天麟宣布參選高市黨部主委 誓言拿回市議會主導權 16:342020/03/29 中時 洪浩軒 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 高雄市立法委員趙天麟29日在出席「小天地」謝幕典禮時，正式宣布參選第6屆民進黨高雄市黨部主委，全力協助進行市長補選，重返執政。（洪浩軒攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 高雄市立法委員趙天麟29日在出席「小天地」謝幕典禮時，表示對於自身豐富經驗有自信，對於民進黨黨部空間改造也已有藍圖，因此正式宣佈參選第6屆民進黨高雄市黨部主委，全力協助進行市長補選，重返執政，拿回市議會主導權。 趙天麟表示，民進黨在各式公民運動中從未缺席，包括現今的罷韓運動，皆是站在第一線全力協助，認為抗議不公正的行政手段是自然的事情，不須迴避，就連罷韓成功後的補選之路皆已規劃，毫不遮掩取代執政黨的野心。 (中時 ) #高雄 #趙天麟 #參選 #市黨部主委 #市長補選 也許您會感興趣 推薦閱讀 疫情嚴重 近4成7高雄市民不要續辦罷韓 11:442020/03/25 政治 綠罷韓民調出爐 陳揮文說話了 23:162020/03/26 政治 韓國瑜參拜玄天上帝 祈求這兩件事 08:232020/03/27 政治 高雄路平又引話題 高雄里長：這就是韓市長的中華路！ 09:502020/03/27 政治 民進黨高雄巿黨部主委改選 高閔琳表態參選 13:082020/03/28 政治 韓國瑜當市長後 網：台南人看到高雄這場景嚇一跳 20:392020/03/28 政治 罷韓傻了！藍營內部民調曝光..韓成功解危機？ 10:002020/03/29 政治 清晨下雨…韓國瑜馬上關心淹水 網嘆：高雄人不會感謝的 11:482020/03/29 政治 為何藍營內部「罷韓民調」狂跌？內行網分析爆關鍵！ 14:212020/03/29 政治 分析罷韓困境！網稱無論成功與否 韓都是大贏家 15:512020/03/29 政治 政治熱門新聞 國民黨誰選2024總統？藍營人士點名兩人 - 政治 罷韓傻了！藍營內部民調曝光..韓成功解危機？ - 政治 李正皓言論惹議致歉！韓粉怒點名：這2名嘴超安靜？ - 政治 韓國瑜當市長後 網：台南人看到高雄這場景嚇一跳 - 政治 罷韓還要繼續嗎？這個民調竟高到嚇人 - 新聞 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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