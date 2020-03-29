為防疫盡一份心力，台中市民進黨市議員賴佳微與民間團體拋磚引玉、攜手做愛心，29日於北區清德宮廣場前，發送300瓶酒精及1500斤的白米給北區民眾，讓弱勢族群們有充足的糧食可用，備足消毒物資，齊力對抗新冠肺炎，勇挺過這波疫情。

台中市民進黨市議員賴佳微指出，新冠肺炎全球蔓延，75度酒精等防疫物資供不應求，常看到民眾在酒精販售點排隊搶購酒精、大排長龍，前一陣子各地超市的民生物資也相當搶手。賴佳微日前媒合台中市私立護齡居家長照機構，及善心民間友人，一起響應提供送物資的「愛心放糧」活動。

賴佳微指出，除了十分感謝捐贈物資的這些善心單位之外，也特別要提醒長輩們，新冠肺炎疫情目前尚未趨緩，時時刻刻都要做好防疫動作，記得戴口罩、勤洗手、消毒，有任何呼吸道症狀患者，更要做好自我防護，出入公共場所一定要配戴口罩，共同做好防疫，打贏這場抗疫戰爭。

(中時 )