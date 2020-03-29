大陸新冠肺炎病毒檢測試劑的準確度近來成為國際關注話題，菲律賓衛生官員昨（28）日公開表示，大陸的檢測試劑準確度只有40%，逼得陸駐菲大使館今（29）日火速發布新聞稿澄清，這批貨並非大陸官方捐贈。

菲律賓衛生部助理部長維赫利（Maria Rosario Vergeire）表示，未來菲國將進行更多新冠病毒檢測。

菲律賓媒體ABS-CBN新聞網報導，菲律賓衛生部助理部長維赫利（Maria Rosario Vergeire）昨日在記者會上公開表示，大陸送來的新冠病毒檢測試劑準確度太低，只有40%，因此菲國當局並沒有使用，反而是將它們「收起來」。不過其他當地媒體如Rappler、《馬尼拉公報》（Manila Bulletin）等報導，菲國「丟棄」了這批檢測試劑。

不管菲律賓是收起來或是全部丟棄，這樣公開發言已經迫使大陸駐菲律賓大使館今日緊急發布新聞稿澄清。根據中英文官方新聞稿內容，陸駐菲使館已經和菲國當局確認過，至今大陸政府援助菲律賓的10.2萬份試劑盒品質非常好，經過菲律賓熱帶醫學研究所（Research Institute for Tropical Medicine，RITM）評估，「不存在任何準確度問題，完全符合世界衛生組織相關國際標準」，並且已經投入使用，為菲律賓的防疫行動發揮作用。

不過英文版新聞稿內容還另外提及，昨日菲國衛生助理部長維赫利批評的那批試劑並未經過熱帶醫學研究所檢驗，也不是由大陸政府捐贈，澄清這批貨和北京官方的關係。

陸方聲明稿強調，大陸關心菲律賓人民及在菲陸同胞的健康，支持菲國的防疫行動，「堅決反對在未經科學測試的情況下，基於道聼塗説發表不負責任的言論和報導，誤導公眾和輿論，干擾中菲攜手合作抗疫大局。」

不過Rappler報導，菲律賓的新冠病毒試劑並非由熱帶醫學研究所檢查，而是由菲國食品藥物管理局（Food and Drug Administration）負責認證，更指陸大使館稱，已收到菲國衛生部澄清，指該批有問題的試劑並非來自大陸官方，不過菲國衛生部至今尚未對大眾發布相關澄清內容。

(中時電子報)