英國查爾斯王儲日前確診新冠肺炎，71歲的日前由英國克萊倫斯宮（Clarence House）對外表示他感染上新冠肺炎，正在蘇格蘭隔離中，目前健康狀況良好，也在家工作中。八字專家毛衣老師就表示，查爾斯的八字正在走10年大運，2021年後有機會繼位成為英國國王。

71歲的英國王儲查爾斯日前確診新冠肺炎陽性。（美聯社）

毛衣老師表示，查爾斯王儲屬老鼠，今年犯太歲，本身就需要注意身體健康的問題，再加上本身八字屬癸水，身強帶比肩，本身金水已經過多，大運走庚午金水、子午衝根，需要擔心呼吸系統的問題，再加上今年庚子年又再給更多他不需要的金水，呼吸系統的疾病都需要多注意。

命理師毛衣老師觀看查爾斯王儲的八字後發現他雖然犯太歲，但正在走10年大運，有機會在2021年當上英國國王。（圖／毛衣老師提供）

查爾斯王儲流年走正印，本身比較固執悲觀，希望他能乖乖聽從醫療系統的安排就醫抗疫，再加上今年合走他的食神，用神被合走，真的讓人替他擔心。但再看查爾斯的大運，十年大運走正印衝根，在2021後當上英國國王的機會很高，但是還是要他能平安的治癒新冠肺炎。

＊《中時電子報》提醒您，民俗說法僅供參考，請勿過度迷信。

(中時電子報)