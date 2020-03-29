吉安慈雲山公墓取消大型法會，掃墓人潮大幅減少約8成。（吉安鄉公所提供／許家寧花蓮傳真）

吉安鄉公所供延長祭拜場地，讓民眾自行選擇祭祖時間，達到分流效果。（吉安鄉公所提供／許家寧花蓮傳真）

台九線蘇花公路周末假日車流順暢，未出現大量返鄉車潮。（新城警方提供／許家寧花蓮傳真）

清明4天連假將臨，花蓮最大的吉安鄉慈雲山公墓，往年清明聯合法會皆聚集上千人到場，今年鄉公所取消法會與接駁車服務，讓民眾分流上山祭祖，周末假日祭祖較去年大幅減少8成，不少民眾選擇提前返鄉掃墓，蘇花公路車流未如以往爆量。

受疫情影響，台鐵為減少車內擁擠情形，暫停售北迴線、東部幹線站票，加上蘇花改年初全線通車，公路局預估台九線車流將在2日湧現，新城警方指出，從上周起就有民眾提前返鄉，周末假日車流量「出乎意料」的少，新城公墓昨只有零星掃墓車輛。

吉安鄉慈雲山懷恩堂納骨塔，可俯瞰大花蓮市區以及太平洋，景緻美麗，加上公立價格實惠，納骨塔1萬個櫃位爆滿，以往掃墓人數集中在「清明節祈福護靈法會」，人數皆約千人上下，約半搭乘接駁車上山，鄉公所將法會改由視訊呈現，並取消接駁車，減少民眾群聚。

鄉公所指出，除了取消大型法會，即日起至4月4日，上午8時到下午5時30分提供祭拜場地讓鄉親祭拜，希望用分流方式，讓民眾自由選擇祭祀祖先時間，目前星期六、日掃墓人潮較多，每天約有2、300人，較往年最尖峰減少7到8成。

目前台北、花蓮間對號車票幾乎已售罄，家住玉里的曾姓民眾說，返鄉車票一票難求，加上日前宣布蘇花改清明連假期間「提速」，除試辦速限從60公里提高到70公里，並禁止21公噸以上大貨車，若車流順暢，考慮搭客運或自行開車。

(中時 )