14名新加坡公民與家屬今天搭乘台灣安排的包機離開進入緊急狀態的秘魯。新加坡外交部長維文下午特別透過臉書發文，非常感激台灣朋友們的幫助。

維文在臉書中也同時對新加坡駐利馬榮譽總領事麥契爾（Winston Merchor）等人協助14名新加坡公民與家屬撤離秘魯表示感謝，。

維文指出，他們是在今天上午撤離秘魯，非常感激台灣願意讓新加坡公民與家屬搭乘台灣安排的飛機。

外交部發言人歐江安今天表示，受武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）影響仍滯留在秘魯的55名台灣旅客，在台灣駐秘魯代表處協助下，已於台北時間29日凌晨4時，順利自費搭乘南美航空（LATAM）商業包機離開秘魯、飛抵美國邁阿密。

包機同時搭載日本等國共84名同樣滯留秘魯外籍旅客，全班機旅客共139人。

秘魯政府為防疫考量，自16日起實施全國緊急狀態，相關措施將延長至4月12日，目前已全面暫停陸海空及河運的國際旅客運輸，並管制市區交通。

(中央社)