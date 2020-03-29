台中市府鼓勵企業與民眾加入設置太陽光電行列，發展綠能節能減碳，繼2018、2019年分別編列570萬元經費，補助民間設置太陽光電，今年再加碼近千萬元，總補助經費提高至1540萬元，民眾可加入「綠能屋頂全民參與推動計畫」，出租屋頂供營運商設置太陽光電，讓屋頂變成會賺錢的迷你發電廠。

台中市長年與會產生空汙的燃煤發電抗爭，加強稽查違法空汙排放，也同步推動全市產業和民眾發展綠電，其中光電倍增計畫，以2014至2018年太陽能裝置量增長108MW(百萬瓦)，原訂2022年達成，已於2020年提早達標。

經發局展開「光電3倍增」為目標，推動住宅及社區使用綠能，集合式住宅導入「創能、儲能、節能」智慧微電網系統，落實社區能源再造及節電。

經發局長張峯源指出，市府推動太陽光電，將閒置公有房舍屋頂設置太陽光電，如捷運公司將在軌道維修廠屋頂設置太陽光電系統、教育局在風雨操場搭設太陽光電板、環保局文山焚化爐也建置太陽能。

此外，民眾可加入中央「綠能屋頂全民參與推動計畫」，由市府遴選營運商，民眾出租屋頂，供營運商設置太陽光電，並收取一定比例回饋金。

市府已於西屯區、南屯區、北屯區、豐原區、神岡區、后里區、石岡區、新社區、東勢區、和平區等區域遴選出營運商，已有許多成功合作個案，南屯區清真寺設置19.53KW、豐原區豐南街社區大樓設置20KW等，其他區域預計今上半年辦理營運商遴選。

(中時 )