遊覽車紓困方案補助內容。（公路總局提供）

春節過後，遊覽車業者受疫情影響，出車營運呈現下滑。公路總局今日表示，共計對每一輛遊覽車，約可補貼到7萬5000元，駕駛人與從業人員則可補貼至約11萬3000元，各項紓困措施已分別執行辦理，以協助業者因應至目前所受的疫情影響。

在補貼汽車燃料使用費方面，公路總局表示，前自2019年10月起已提先對遊覽車免徵汽車燃料使用費至2020年9月，依排氣量最高免繳4萬1580元汽燃費，今年冬季續再補貼50％減繳約5198元，總共每車補貼約4萬6778元；補貼2020年牌照稅50％，依排氣量不同，每輛車最高補貼1萬6200元。

公路總局指出，提供駕駛人及從業人員培訓津貼，每人每月最高上課120小時，可領取培訓費最高1萬8960元，最長6個月，合計每人最多可領取11萬3760元。

公路總局表示，協調融資公司給予車輛融資貸款應繳交本息展延3至6個月、每期應繳金額降為30％至50％、展延加計利息最高以不超過2％為原則，並補助遊覽車業者展延利息，每輛約可補貼5000至8000元不等；補助每輛車防疫用品購置經費3200元。

公路總局透過遊覽車動態資訊系統，掌握每日出車營運動態資料訊息，對部分出車率較低業者，公路總局表示，轄管監理機關將持續關心注意，交通部、公路總局將視疫情發展，滾動檢視各項紓困方案，協助各汽車運輸業因應此次疫情的衝擊及影響。

(中時 )