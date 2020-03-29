雲林縣長張麗善（右二）擬定「復建3部曲」，重振雲林縣古坑鄉草嶺觀光產業。（雲林縣政府新聞處提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣古坑鄉草嶺觀光區因921大地震，對外主要道路縣道149甲中斷，雲林縣政府因此擬定「復建3部曲」，29日縣府表示第1部曲已完成、2部曲進行中，第3部曲新建跨清水溪橋工程，將在今年6月完成環境評估，藉由交通網絡的重建，找回草嶺觀光區昔日繁華。

縣道149甲、乙為雲林縣古坑鄉樟湖往返草嶺必經道路，1999年921大地震嚴重受創，多處路段中斷迄今，21年來樟湖往返草嶺必需多繞行將近半小時，不僅造成地方交通不便，更讓草嶺觀光產業受到極大影響。

雲林縣長張麗善表示，健全路網、連結雲林各個觀光景點，是她非常重要的施政目標，縣府團隊擬定「復建3部曲」重振草嶺觀光，首部曲與南投縣合作改善縣道149乙的4處髮夾彎路況並恢復甲類大客車通行，已於去年完成。

2部曲為修復縣道149甲中斷路段，去年11月中旬開工，預計明年3月就可以恢復149甲全線通車。第3部曲為新建跨清水溪橋工程，將在今年6月完成環境評估、啟動設計。

張麗善說，跨清水溪橋斥資近10億元，採用嚴謹的工法、最好的鋼材，就是要給鄉親打造1條安全便捷的道路，這也是草嶺觀光非常重要的生命線，縣府與施工團隊會傾全力將工程如期、如質完成。

縣府指出，去年1月草嶺地景館啟用；921地震後中斷的斗六、古坑至草嶺公車服務，也於去年5月通車營運，一旦「復建3部曲」完成，將讓草嶺風華再現。

(中時 )