適逢青年節，國民黨主席江啟臣今天在臉書上宣示要讓國民黨年輕化，並邀請年輕人一起來改造國民黨。江啟臣說，「想要跟我一起改變國民黨，你現在除了在網路上嘴，更可以來跟我尬聊一波，現約不囉唆！」

江啟臣指出，他在主席選舉時就提到的「青年諮詢會議」，並成立「社會創新青年委員會」，由主席親自主持，建立溝通諮詢平台，並且定期召開會議，作為國民黨與社會溝通的觸媒，貼近青年世代關心議題，探索過去不曾接觸過的領域，作為國民黨長期的新能量,，創造國民黨與社會對話的空間。

江啟臣說，除了廣邀環境、教育、農業、數位新媒體、創新創業、科技、動保、體育、勞工、醫療、藝文美學等各界代表人物共同參與之外，我們也保留了5到10個推薦的名額，歡迎大家推薦自己、推薦別人，一起來參與國民黨的改造工程。

江啟臣說，以前國民黨可是很年輕的，現在很多人想到國民黨，都跟長輩畫上等號？就算是百年政黨，還是要保持年輕的心態，必須了解年輕人想要什麼，希望國民黨做些什麼，「討厭國民黨嗎？先別太快做決定！」

江啟臣呼籲青年，與其討厭國民黨，不如一起改變國民黨。與其回家跟家裡長輩吵架，不如來國民黨找主席尬聊一番。他也歡迎青年自薦或是推薦人加入「社會創新青年委員會」，「我們將挑選適合的人選，來跟我一起來『嘴』國民黨。」

(中時 )