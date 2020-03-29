國民黨政治人物今天陸續在臉書慶祝青年節，並提醒青年節的起源是要紀念1911年奮力爭取自由民主的黃花崗烈士。前國民黨主席朱立倫說，這場戰役是武昌起義後來成功的重要環節之一，烈士精神，最終讓中華民國成為東亞第一個民主共和國。

朱立倫表示，自由民主之風，起至青年對世界、對社會的夢想與熱情。有熱血青年的地方，把理想化成行動，就能帶著大家往前走。

前總統馬英九表示，也許如今大家會認為，這段百年前的歷史，跟台灣沒有什麼關係，其實台灣在這次起義中並未缺席，黃花崗之役共有兩位台灣人參加，一位是苗栗的羅福星，另一位是台南的許贊元，他也是台灣文學家許地山（筆名落花生）的哥哥。

馬英九並指出，板橋林家林熊徵並捐助3000日圓，資助「與妻訣別書」作者林覺民等19位在日本的留學生，回廣州起義，黃花崗之役，台灣人其實出錢又出力。

馬英九說，現在的青年不需要拋頭顱、灑熱血，就能以自身的成就報效國家、貢獻社會。青年始終是時代的中流砥柱與驅動社會奮起前進的重要力量，「時代考驗青年，青年創造時代」這兩句聽起來很復古的話，其實歷久彌新。祝福青年朋友們，都能突破時代考驗，開創屬於自己的時代新局。

(中時 )