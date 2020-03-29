新冠肺炎對旅遊觀光業衝擊大，其中遊覽車及客運業首當其衝，交通部公路總局今天宣布祭出多項紓困，對每一遊覽車車輛約可補貼到7.5萬元，駕駛人與從業人員則可補貼至約11.3萬元。

公路總局說明五項對遊覽車業紓困措施，包含一、補貼汽車燃料使用費，自108年冬季（108年10月）起已提先對遊覽車免徵汽車燃料使用費至109年9月（秋季），依排氣量最高免繳4萬1580元汽燃費， 109年冬季續再補貼50％減繳約5,198元，總共每車補貼約4萬6,778元。

二、補貼109年度牌照稅50％，依排氣量不同每輛車最高補貼1萬6,200元。

三、提供駕駛人及從業人員培訓津貼，每人每月最高上課120小時，可領取培訓費最高1萬8,960元，最長6個月，合計每人最多可領取11萬3,760元。

四、協調融資公司給予車輛融資貸款應繳交本息展延3-6個月、每期應繳金額降為30%至50%、展延加計利息最高以不超過2%為原則，並補助遊覽車業者展延利息，每輛約可補貼5,000至8,000元不等。

五、補助每輛車防疫用品購置經費3,200元。

公路總局表示，遊覽車春節過後受疫情影響出車營運呈現下滑，對於部分出車率較低業者，轄管監理機關將持續關心注意，交通部及公路總局也將視疫情發展滾動檢視各項紓困方案，協助各汽車運輸業因應此次疫情的衝擊及影響。

(工商 )