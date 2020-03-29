胡瓜主持本周《綜藝大集合》，開場帶來網路最流行的小遊戲「瘋狂黑白切」，藝人要隨著音樂跳著搞怪舞蹈，進行黑白切遊戲，輸家要被贏家打頭懲罰，這次總共有14位藝人分成7組，2隊PK「瘋狂黑白切」，胡瓜跟阿翔被分在同一組，兩人對戰，現場氣氛high到最高點。

現場所有人都期待胡瓜輸，希望他可以被阿翔打，沒想到結局反轉，阿翔慘輸，被打到唉唉叫，讓現場所有人笑到崩潰。這次節目中還安排經典遊戲「追趕跑跳碰」，除了藝人，還有兩間學校的同學來參與此項遊戲，各位同學都是卯足全力要來搶獎金，但這次遊戲因應攝影棚錄影改版，所以不如以往簡單，兩組來參加的同學都花超過100多秒的時間才完成關卡。

胡瓜（前右）爆頭阿翔（前左）。（民視提供）

過程中，同學們示範各種不同的摔法，各種綜藝摔一一呈現給觀眾，胡瓜笑說：「感謝年輕力壯的同學們為了過關不斷綜藝摔，認真比拚，可愛又爆笑，讓我忍不住加碼獎金。」他笑稱，「原來噴錢這麼開心！」

(中時 )