澳洲周日（29日）新冠肺炎新增295例，累計確診數至3935例，死亡個案則增至16例。澳洲總理莫里森出席國家內閣會議後，宣布公眾聚集限制由目前的10人減少至2人，並呼籲民眾除了外出購買日用品、求醫、上班上學及做運動外，盡量留在家中，70歲以上長者應要居家避疫。

根據《東網》報導，莫里森宣布，政府要求公眾場所或其他聚集場所只准2人聚集，而是否執法及罰則由地方政府決定。他補充，家人仍可多人聚集，但個人則只可與1人會面，而婚禮限於5人、葬禮限於10人的原定措施不變。

澳洲「鎖國」防疫，周日起要求所有從海外入境的人士隔離14日。新南威爾士省警方表示，當日早上有過千人乘搭12個航班飛抵雪梨，比預期少25%，估計全日有約3000人抵達雪梨。這批旅客中，已有30人身體不適或出現新冠肺炎病徵。當日亦有軍人派駐各地機場，協助警方監督隔離令的執行情況。

另外，澳洲周日再多2名新冠肺炎患者過世，他們分別來自昆士蘭及維多利亞省。昆士蘭的死者是一名75歲婦人，是早前停泊雪梨港口的郵輪紅寶石公主號乘客。該郵輪的乘客日前已全部下船，其後陸續有人確診，目前逾170乘客染疫，死亡人數增至4人。維省的死者則是一名80多歲的老翁。

(中時電子報)