大專棒球聯賽四強賽，開南大學派出大一王牌投手余謙先發，對戰去年冠軍隊伍文化大學，余謙燃燒手臂用168球完投，飆出16K，率開南以2比1擊敗文化挺進30日冠軍戰，此戰余謙用球數、三振數都創生涯新高，賽後表示自己也很訝異。

余謙上一戰複賽對上國立體大，用130球完投、飆13K，助開南挺進四強，當時已創下生涯最高用球數、三振數，此戰他在前6局投完用球數就已破百，不過在自己要求下續投，「一開始上場就想全力以赴、堅持到最後，想再完投一場，不想讓自己留下遺憾。」

此戰余謙完投9局，被敲5支安打含1發全壘打，僅失1分，甚至投到最後一球的球速仍有147公里，讓總教練郭李建夫表示，「今天他這場用盡全力，是余謙的好投讓我們挺進冠軍戰。他的表現大家有目共睹，無論球速或變化球控球，我都十分滿意，但他仍有進步空間。」

賽後聽到自己此戰飆出16次三振刷新個人生涯新高，讓余謙自己也嚇一跳，「原本設定15K，就是比上一場再加2個三振，自己也滿訝異的，今天投球就想讓打者打不好，讓對手揮棒落空。」

不過上一場130球完投後，余謙曾表示有點手抽筋，此戰168球燃燒手臂，賽後余謙表示其實到後面有點沒力，但仍為了想為開南盡一份力而堅持。

開南大學挺進大專棒球聯賽四強。（陳怡誠攝）

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