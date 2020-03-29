新冠肺炎（COVID-19）疫情全球升溫，我國全力防堵疫情擴散，今（29）中央流行疫情指揮中心說明最新進度，記者會重點如下：

◎今日新增15名新冠肺炎確診案例，包含14例境外移入、1例本土。本土個案研判是妻子照顧居家檢疫的丈夫未有適當防護而感染。截至目前為止，國內共累計確診298例確診，2例死亡。

◎案268發病過1個月才通報，其足跡備受外界關注。指揮中心證實，案268曾在2/29下午5點20分至6點54分前往金山老街廟口肉羹用餐。3/15下午2:30至4:48曾前往烏來老街觀光，購買路邊小吃。另外，目前案268為嚴重肺炎，本身有慢性病，因血氧降低轉至加護病房治療中，但尚未使用呼吸器。

◎有醫師認為，越來越多無接觸、旅遊史的本土案例發生，為此，指揮中心表示，現在擴大到若醫師不能排除的話就可以採，希望醫療院所提高警覺，希望有任何相關情況都採檢。

◎外傳案269，是一名觀光局在桃園機場旅服中心工作的同仁，因曾「接待」過從菲律賓返國的某部會官員之子而確診。指揮中心回應，案269、277之間因為有家庭好友、為叔侄輩關係，269是在機場等爸爸接送時，與277一起喝咖啡、茶飲接觸約30多分鐘，才會造成傳染。

◎目前指揮中心已經著手研議，未來排隊時，民眾若沒有保持社交距離，若在人靠人，將進行開罰。

◎國內首例安養院護理人員第156案確診者，指揮中心透露，該個案今天確定解除隔離，是確診至今住院時間最短者，很快就復原。

◎北部某高中發生案59確診個案，之後更延伸出3例，指揮中心表示，這3名延伸出的接觸者為74人，採檢結果則為陰性，因此明天停效期限屆滿14天應可順利復課。

(中時電子報)