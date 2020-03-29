辦公族、低頭族因工作造成四肢不適，肩頸痠痛，甚至衍伸脊椎提早退化。高雄活力得中山脊椎外科醫院近來再開設「樂活健康診所」，破除病人都要開刀迷思，推廣脊椎保養新觀念，要當成功者「背」後守護者。

樂活健康診所座落於六合商圈，營運長陳怡靜指出，總院活力得中山脊椎外科醫院2015年底營運以來，發現大多看診的民眾都是重度手機使用者，像是辦公室久坐、上班久站，造成四肢、頸、肩、腰痠痛與不適，肌少症及脊椎側彎，甚至出現失眠、耳鳴等自律神經失調。

陳怡靜指出，這些人大部分都不是病人，不需要吃藥及打針，也並非都要開刀，需要的是改善生活習慣、運動及身體調理。但針對醫師建議，不少人似懂非懂，反而沒獲得改善。直到引進脊椎聲波動力平衡系統、整脊與筋膜徒手調理，還有核心運動治療儀後，透過治療師定期保養及調理，慢慢改善狀況。

陳怡靜表示，從「活力得」經驗，發現脊椎平衡重要性，因此新成立樂活健康診所推廣脊椎保健，包括身體健康從保養脊椎角度，醫學徒手脊椎整療、骨盆調整，另將籌備全方位體適能中心。

(中時 )