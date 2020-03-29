黃明志昨針對東森節目《關鍵時刻》日前邀時事評論員李正皓、對東南亞疫情分析的內容發文，駁斥李正皓在節目中說，馬國實行宵禁、警員強制犯人戴口罩，還說大馬因肺炎死者人數太多、來不及燒，當局人員夜晚將遺體搬到路邊隨處埋葬。黃明志表示，大馬不是實施宵禁而是行動管制，兩者不同；至於路邊亂埋屍體的指控，黃明志認為大馬此次疫情幾個禮拜累積的死亡人數20多個，「不可能幾個禮拜死了20多個，會忙到連屍體都沒有辦法處置好，這是不合邏輯的事情，馬來西亞一天正常死亡的人都幾百人，難到要丟在水溝嗎」？

他表示馬來西亞人看到這則報導之所以會這麼不滿，主要是因為李正皓的解說方式，聽起來感覺好像馬來西亞是那種很貧窮、體制很敗壞的落後國家．但事實上馬來西亞是東南亞先進度、開發度前三名的國家，醫療系統雖不比歐美及東亞，但在東南亞已屬相當完善。黃明志嘲諷表示，台灣的新聞台太多，必須看好幾台，綜合所有內容後才能有比較正確的結論，「不然都只是綜藝節目而已」。

黃明志近期在大馬都待在家，大部份時間投入創作，寫劇本、寫歌詞等，「盡量不出門比較不需要用到那麽多的口罩和洗手液」，他覺得應該將口罩留給現在最需要的人，包括在外面爲國家工作的警察、救護員、媒體人員和小販等。此外，他近日推出《黃明志4896世界巡迴演唱會Live全紀錄》數位專輯，內容收錄2017年到2019年世界巡迴演唱會包括台灣、新加坡、香港以及馬來西亞的16首歌精彩實錄，提起他最難忘的2019跨年場的演唱會，黃明志表示因爲那一場原本辦不成，但最後還是照常舉行，而且短短10天票就全部賣完，演唱會觀眾爆滿。

黃明志近日推出演唱會Live全紀錄的數位專輯。（亞洲通文創提供）

(中時 )