新北市中和區一名35歲王姓男子昨（28）日晚間7時許酒後與網路賣家約在中山路二段口面交，沒想到王男苦等不到賣家，打電話朝賣家罵了一頓後，恰好另名王姓男子（23歲）與友人等6人經過，以為王男是在罵他們，便將他攔下圍毆一頓，發現誤會才離去，警方到場後仍調閱監視畫面找來打人的六人，將他們全數依妨害秩序罪嫌函送法辦。

據悉，當時王男喝酒後由友人載到中山路二段與水源路口欲與網路賣家進行遊戲幣交易，苦等許久後王仍不見賣家出現，便打電話罵人「x你娘的人哩」，因王聲音較大，另名王男帶著前來拜訪的黃男等5名友人恰好路過，誤以為王男在罵他們，便回嗆「你在罵什麼？」，喝醉的王回覆「不然要怎樣？」，王等6人便衝上前要打對方。

喝醉王男見一群人衝上來拔腿就跑，雙方一路追逐到光華街口，喝醉王男一個踉蹌倒地，王與其他5人便衝上前圍住就是一陣亂毆，此時喝醉王男才趕緊澄清「我是講電話不是罵你們」化解誤會，一群人見圍毆錯人，將喝醉王男扶起後，一群人還有說有笑、回頭尋找打人王男追逐路途中不慎遺失的手機，隨後眾人才一哄而散。

警方獲報到場後，發現現場已無人在場，經調閱監視畫面，仍找來動手的王男等6人與無故挨打的酒醉王男，雖然王男表示不提告訴，警方仍依妨害秩序罪嫌將動手六人送辦。

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(中時電子報)