濫倒垃圾、違規張貼小廣告裁罰須有具體事證，過去讓清潔隊疲於奔命，彰化市公所今年起啟用科技執法，以移動式監視器蒐證，讓違規者無所遁形，成效顯著讓彰化縣政府水資處也跟進。（彰化市公所提供／謝瓊雲彰化傳真）

濫倒垃圾、違規張貼小廣告裁罰須有具體事證，過去讓清潔隊疲於奔命，彰化市公所今年起啟用科技執法，以移動式監視器蒐證，讓違規者無所遁形，成效顯著讓彰化縣政府水資處也跟進。（彰化市公所提供／謝瓊雲彰化傳真）

科技執法，濫倒垃圾、違規張貼小廣告犯行全都錄！彰化市公所清潔隊今年起擴大運用移動式監視器查緝不法，蒐證取締「丟丟姐」、「貼貼姐」們，彰化市長林世賢表示，為了市容美觀，化被動為主動、強力整頓，民眾主動檢舉、或協助清除違規小廣告物的，都有獎勵可拿。

科技執法成為主流，彰化市公所今年啟動儀器蒐證成效顯著，日前在大埔截水溝拍到多名民眾朝水溝亂扔垃圾，更有1名婦女被拍到多達6次濫倒，把整個城市的排水溝都當成她家的垃圾處理場，恐將面臨最重3.6萬元罰鍰。

為抵制違規小廣告，彰化市清潔隊近年將全市電線桿包上塑膠圍網，不讓房仲等業者輕易張貼小廣告，但大小廣告看板改以鐵絲纏繞綁縛，仍讓清潔人員移除時疲於奔命，決定擴大運用科技執法範圍。

林世賢表示，去年全年共取締16件違規小廣告，歡迎民眾踴躍檢舉，只要拍下具體違規事證，交給彰化縣環保局開罰，就能領取已繳罰額15％做為檢舉獎金。依《廢棄物清理法》規定，濫倒垃圾、違規張貼小廣告，將可處以1200元到6000元罰鍰，以每次最高金額換算獎金就是900元。

林世賢說，清潔隊員人力有限，歡迎民眾一起維護市容，協助移除違規小廣告紙5公斤，或瓦楞紙板、珍珠板、PP板等10公斤，即可向清潔隊兌換100元超商禮券，領完為止。

最近彰化縣政府水利資源處也跟進採購移動式監視器，查獲多件在縣內排水或水防道路區域，濫倒垃圾案件，移請環保局依法裁處以1200元以上6000元以下罰款。

(中時 )