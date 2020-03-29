大專棒球聯賽四強賽，余謙燃燒手臂用168球完投，飆出16K，率開南以2比1擊敗文化挺進30日冠軍戰，此戰余謙用球數、三振數都創生涯新高，他賽後表示其實後來手有些沒力，但自己想拚完投，再加上有轉播，希望能投出身價。

余謙頂著去年U18棒球賽MVP光環，加入開南後年僅大一就成為陣中王牌投手，複賽先發2場分別送出10K、13K，對戰國立體大還完投，此戰對文化大學也是大展K功，再次完投9局，用168球、送出16K，被敲5支安打含1分全壘打，1次保送，僅失1分，最快球速149公里，甚至投到最後一球球速仍有147公里，表現十分讓人驚艷。

余謙表示一開始上場就想全力以赴、堅持到最後，為了不想讓自己留下遺憾，也想為球隊拿下總冠軍，再加上自己想完投，因此即使用球數突破個人新高也想繼續。余謙賽後表示對自己表現十分滿意，「其實到後面有點沒力！但仍想為開南盡一份力。」

余謙拚全力完投9局用168球。（陳怡誠攝）

余謙原本在U18結束後就定下旅外目標，想去國外闖盪，才知道自己實力在哪，不過受到新冠肺炎疫情影響，連出國都很難，此戰余謙拚盡全力展現實力，「外國球隊也會看直播，想盡全力把身價投出來。」

此戰余謙除了直球外，也有使用曲球、滑球、指叉球、變速球等，他認為變化球表現及格，但球的進壘位置還須再加強。至於被文化大學陳真敲出全壘打，余謙表示，「那顆是失投，但沒想太多，哪有投手沒被敲安打的。」

(中時 )