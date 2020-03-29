小鐘（鐘昀呈）出道超過20年，48歲的他，日前他與新加坡DJ藍星蕾組成CP上節目，沒想到最後卻被女方打槍拒絕，他立刻轉身拎起背包往攝影棚外離去，就連綜藝天王吳宗憲也傻眼直呼，「真的走啦」！小鐘疑似走心的反應，也引發網友熱烈討論。

小鐘與藍星蕾一同參加CP表演單元。（圖／綜藝大熱門 Youtube）

小鐘先前曾在攝影棚向藍星蕾「下跪求婚」，更表示若對方願意，「我立刻就娶她」，雖然事後稱是開玩笑，但2人仍散發出滿滿粉紅泡泡，因此被湊成CP。日前小鐘在《綜藝大熱門》上，就與藍星蕾一同參加CP表演單元，在台上大秀熱舞。

製作單位特地安排「CP心動時間」，看雙方是否心動，沒想到小鐘卻被潑水拒絕。（圖／綜藝大熱門 Youtube）

到了節目尾聲，製作單位特地安排「CP心動時間」，以「喝水、潑水」來表示自己對對方是否心動，沒想到小鐘卻被潑水拒絕，他無奈表示，「沒關係、沒關係，妳就把我的IG取消關注，我還是會繼續關注妳，沒關係、沒關係，可以啦，真的，我會繼續關注妳的一舉一動，然後我一樣就是覺得妳是一個很好的女生，然後…唉。」這讓現場主持人嚇了一跳，「走心了」。

小鐘事後轉頭收拾包袱，離開攝影棚並，連吳宗憲也相當訝異。（圖／綜藝大熱門 Youtube）

小鐘提到，事前曾問過藍星蕾是否有交往對象，女方否認後卻搞笑表示，要跟吳宗憲湊成CP，小鐘一聽，馬上轉頭收拾包袱，離開攝影棚並，「我先走了，我有通告，我Live的，我真的要走了」，這讓吳宗憲大吃一驚，「欸你真的走啦！他氣瘋了啦」，小鐘離開後就再也沒有回到攝影棚，獨留藍星蕾繼續錄影，節目播出後引發網友熱議，有網友認為，這應該是節目效果，也有人猜測，「小鐘有可能真的有通告要趕」。

小鐘轉身拎起背包就往攝影棚外走，疑似走心，連吳宗憲傻眼直呼，「真的走啦」！（圖／綜藝大熱門 Youtube）

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(中時電子報)