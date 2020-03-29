高雄瑞豐夜市因疫情衝擊，人潮銳減，小吃攤商積極與美食平台合作。（柯宗緯攝）

受到新冠疫情衝擊，高雄瑞豐夜市觀光客進不來，攤商形容平日宛如唱空城，有些乾脆不擺攤，省去請人事成本。瑞豐管委會表示，目前人潮及買氣都掉3成，雖然祭出攤租打85折挽留攤商，盼共體時艱，但預估4月仍有一波退租潮。

瑞豐夜市管委會主委許新昌指出，瑞豐夜市格位約1000格，目前已有1成休息，畢竟現在生意不好做，根本沒人要逛，可能連攤租都賺不到，部分攤商撐不下去，已透露4月起不願再續租，屆時可能會出現不少空攤，要招商也相當苦惱。

瑞豐夜市周二、四、五及假日營業，有攤商形容平日「像荒島一樣都沒有人」，只有吃飯時間會出現一波人潮，不少攤商平日乾脆棄守，只損失攤租，但至少省去請工讀生顧攤成本，有些攤商無聊到追劇、健身、聊天打發時間。

經營韓國男裝的服飾攤老闆「小草」透露，受到疫情影響，3月起韓國衣服運費1公斤從1500元飆到2700元，平均1件貴了40至50元，再加上以往叫韓貨等個3天就好，現在要半個月，只能賣去年熱賣款，客人可能放無薪假也不太敢花錢，大嘆生意真的很難做。

夜市餐飲攤商遭逢沒客上門窘境，部分店家轉往與美食外送平台合作，多少補貼盈虧。1家小吃攤業者透露，業績大概成長1、2成，但與疫情前狀況實在不能相比。另也有服飾、百貨業者開網路直播，希望搶攻宅經濟商機。

(中時 )