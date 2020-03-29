指揮中心28日公布的案269，是30多歲北部男性，在觀光局桃園機場旅服中心工作，因「接待」案277從菲律賓返國的某部會官員之子而確診。外界關心，案269的「接觸史」疫調如何？指揮官陳時中表示，案269沒有所謂接待，但與案277有家庭好友的關係在，有此接觸，所以有互相傳染；有一起喝咖啡、等爸爸來載，等車期間有一起喝咖啡、喝茶，約半個小時的時間。

觀光局副局長張錫聰證實，案277的父親是局裡內勤主管，因該主管與案269有叔姪輩的良好關係，所以主管之子於3月20日返台時，案269及另一名同仁有去入境大廳接277；等車期間，3人去喝咖啡，直到局內主管抵達機場，將兒子送去飯店居家檢疫，28日兒子確診，該名長官立即居家檢疫。

觀光局表示，20日是星期五，該名主管去機場接兒子，如果不去接，就要搭防疫計程車，至於23日至27日上班日，內勤主管到辦公室全程均有戴口罩，也沒有去外面開會或去立法院備詢，觀光局會觀察後續狀況，且疫情爆發之初，觀光局散在各地的辦公室就已經開始消毒，必要時還會強化消毒。

觀光局表示，該名內勤主管居家檢疫後，局裡有聯繫他，對於兒子確診，主管難免煩惱，但會面對、好好治療，做好健康管理，主管目前沒有任何症狀，會配合疫調單位跟治療機構，會遵守規定，不會亂跑。另外，案269一確診後，一起喝咖啡的同仁也已居家檢疫中。

(中時電子報)