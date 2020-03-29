烏眉國中「紅土操場」經校方、立委、家長會等各方努力，9成工程經費有著落，改建操場露曙光。（巫靜婷攝）

烏眉國中「紅土操場」因排水系統不佳，紅土早已流失，每學期開學前幾周，學生們都要進行拔草。（烏眉國中提供／巫靜婷苗栗傳真）

苗栗縣通霄鎮烏眉國中至今仍是「紅土操場」，偏鄉學校爭取改建經費不易，每逢東北風吹拂，師生往往得含沙上課，令家長與校方不捨，立委陳超明去年底應邀參加校慶，發現操場年久失修危機四伏，邀集台電公司等相關單位現勘協商，日前台電同意補助9成工程費，改建操場露出曙光。

烏眉國中共有180名學生，但學校操場卻還是「紅土跑道」，因年久失修，目前已剩硬質土方鋪面，加上紅土中的鹽土早已流失，學生在開學前4周幾乎都在拔草，無法進行體育課，操場的排水系統也失效，溝渠崩壞幾乎粉碎，且操場凹凸不平，師生及社區民眾使用經常絆倒受傷。

校長林孟君表示，為推廣運動習慣，全校每周一、三、五會跑步健身，但紅土操場實在不安全，上任後連續6年提報計畫改善，不過地屬偏鄉、學生數不多，爭取經費不易，家長會及熱心的民意代表甚至用盡全力，幫忙在各婚喪喜慶發聲，盼尋找資源挹注。

去年11月9日烏眉國中校慶，立委陳超明受邀參加時發現「紅土操場」的窘境，便要求學校準備好簡報、計畫書，不久後由陳超明服務處執行長邱俐俐邀集台電、縣府及地方代表現勘，考量烏眉地區欠缺安全運動場域，也沒有大型操場，今年3月底台電同意補助改建操場的9成工程經費。

林孟君說，若順利取得縣府補助剩餘1成工程費，全校師生距離揮別塵土滾滾的日子就更近了，目前學校也在籌畫設立社區共讀站，待操場改建完成，不僅全校師生受惠，社區民眾也能就近看書報、運動，讓這得來不易的新操場，更具加乘效益。

(中時 )