漁產品直銷中心是新竹漁港內的商業活動最熱絡的區域，但使用約25年，部分設備早已鏽蝕損壞，加以主體建築沉陷裂損，市府決定拆除重建，與新竹區漁會攜手打造全新旗艦級漁產品直銷中心，是漁產直銷中心啟用以來首次改善，預計規畫88攤生鮮乾貨以及15間餐廳並區隔生熟食區動線。

許多遊客來到新竹漁港吃海鮮購買海產伴手禮，都會到漁產直銷中心消費，是增加漁民收益、促進漁業轉型觀光休閒漁業的重要據點。市長林智堅表示，由於漁產直銷中心使用近25年的，相關設備因鄰近海邊易銹蝕損壞，主體建築也因基地沉陷逐漸裂損，考量修復成本與整體效益，市府決定採拆除重建方式來改造直銷中心整區環境景觀。

產業發展處長張力可表示，新直銷中心以原有攤商規模興建，規畫出88攤生鮮乾貨以及15間餐廳，考量現有經營與未來營運使用管理，新直銷中心與既有營運模式不同，未來餐廳與生鮮乾貨區隔開，以避免生熟食氣味雜混，提高購物與餐飲環境衛生。另外也將設置統一的工作後台，並挑高建築物，提供簡明與寬敞的購物空間。

本工程將由新竹區漁會出資新台幣7000萬元，加上市府經費預計投入共2億元的規模進行建造，預計在2021年底前完工。林智堅強調，施工期間，直銷中心不間斷營運，待新直銷大樓完工後，才會拆除舊直銷大樓，讓施工對攤商影響降至最低。此外，未來的東大路將設置一處端景廣場，從東大路上即可遠眺新竹漁港，新的直銷中心也將搭配東大路端景，成為新竹漁港內商業重區的新地標。

(中時 )