生活科學(Live Science)報導，芝加哥傳出美國首起嬰孩感染新冠病毒(COVID-19)的死亡病例。

伊利諾伊州公共衛生部（IDPH）主任艾札克博士(Ngozi Ezike)說：「這是個罕見病例，先前從未有嬰兒死於新冠病毒。現在正在進行全面調查，以確定死亡原因。我們必須盡一切努力防止這種致命病毒的傳播。不光是為了保護自己，也是為了保護我們周圍的人。」

嬰兒的年齡尚未公佈，不過這並不是全球的首起嬰兒染新冠病毒的死亡事件。3月18日發表在《新英格蘭醫學雜誌》上的一份報告顯示，最早的病例出現在中國大陸，10個月大的嬰兒在武漢兒童醫院住院4週後死亡。

新冠病毒棘手的問題之一就是，不管任何年齡段的人群，對這種病毒都沒有免疫力，但是從統計上可發現，對老年人的危害更為嚴重。

以芝加哥所在的伊利諾伊州為例，新冠病毒死亡病例中超過85％都發生在60歲以上的患者，看全美國的數據，確診的患者65歲及以上為31％，但該年齡段的住院人數佔到45％，住到ICU加護病房比例的佔到53％，死者80％都在65歲以上。

目前，伊利諾伊州已確診了3491起病例和47例死亡病例，被感染者的年齡範圍從1到99歲都有。

(中時電子報)