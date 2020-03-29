29日，北京市人民政府新聞辦公室召開新冠肺炎疫情防控工作新聞發布會。會上，北京市重點站區管理委員會副主任、新聞發言人毛軍透露，按照部署，從3月25日開始至3月28日，已有7098名滯留在湖北的北京人員乘坐12趟高鐵返京。整個過程閉環管理、安全有序、總體順暢。

毛軍指出，29日，還將有4趟高鐵到達，主要涉及3個方向，分別為：從黃石北出發的G4816、從恩施出發的G4822、從十堰東出發的G4834、從荊州出發的G4826，預計到達旅客3000人左右。「根據實際情況，相關線路和車輛數可能會適當調整。」

會上並說明了關於滯留湖北的北京人員的範圍。即一是具有北京戶籍或北京居住證，現滯留湖北的人員；二是雖然沒有北京戶籍或北京居住證，但在疫情發生前在北京生活和工作，現滯留湖北的人員。“當前，我們先行安排滯留湖北的北京人員返京。”

關於返京申請的程式，毛軍透露，一是鐵路專列返京。返京人員通過微信或支付寶，搜索「京心相助」小程式，選擇「返京服務」模組，詳細填報主行人與隨行人員資訊，經相關健康部門審核通過後，在「京心相助」小程式中，填寫相同日期、車次、乘車站等資訊，並按12306短信提示辦理購票。

購票成功後，如需退票，請按鐵路有關規定辦理或諮詢12306。非湖北地區人員無需填報。湖北省將組織返京人員到指定火車站乘車；列車抵京後，北京市各區將安排專人接站，專車護送至各自居住地，交社區居家觀察或集中觀察。

二是公路自駕返京。返京人員登陸「京心相助」小程式「返京服務」模組，如實填寫本人及隨行人員資訊。通過審核人員，持身份證自駕返京，沿途公安、交通檢查站將逐人逐車核驗，對無上述憑證人員，將予以勸返。非京牌車輛需通過北京交警APP提前辦理進京證。

(旺報 )