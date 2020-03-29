桃園龍潭工廠傳火警 火舌清晰可見 18:002020/03/29 中時 蕭靈璽 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 ▲桃園龍潭中豐路驚傳火警，現場煙霧瀰漫，並已有27輛消防車、72名消防員到場救援。（蕭靈璽攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 桃園龍潭驚傳火警，龍潭區中豐路533巷勗裕工廠鐵皮屋29日下午近5時竄出火舌，火勢甚大，方圓5里內清晰可見煙霧瀰漫，消防局已派遣消防車、消防員前往救援，消防隊表示，目前無人員受傷受困。 龍潭區中豐路533巷勗裕工廠鐵皮屋29日下午近5時遭祝融肆虐，現場煙霧瀰漫，距離數里仍清晰可見火舌竄出，消防局指出，16時52分經附近居民報案，27輛消防車、72名消防員於59分即到場出水搶救，消防局表示，現場無人員受傷受困，燃燒面積待查，損失及起火原因仍待調查。 (中時 ) #龍潭 #火災 #火舌 #中豐路 #桃園 #消防局 #搶救 #中豐路 也許您會感興趣 推薦閱讀 紅十字會捐贈防疫物資給北市消防局 20:102020/03/25 生活 防疫有愛 金門消防局獲贈防疫裝備 19:472020/03/25 生活 南市消防局獲贈逾萬顆住警器 優先助弱勢安裝 21:422020/03/25 生活 裝載「化骨水」氫氟酸槽車外洩 2人受傷送醫 16:502020/03/26 社會 新冠肺炎疫情蔓延 竹縣消防局使用負壓隔離艙載送 17:052020/03/26 生活 負壓隔離艙啟用 竹縣消防局安啦 04:102020/03/27 地方新聞 新竹縣消防局副局長陳中振涉貪 遭羈押禁見 12:412020/03/27 社會 鄭文燦感謝消防員慰勞辛勞 16:532020/03/27 生活 新竹峨眉鄉十二寮風景區「窯烤麵包」火警 23:252020/03/27 社會 民間企業捐贈物資 高雄消防局足感心 11:122020/03/28 社會 社會熱門新聞 前國防部副部長王文燮 自撞新北環快分隔島不治 - 社會 海邊情侶搭帳篷作愛全都錄 里長證實在漁光島 - 社會 扯！4伴娘遭壓床狂摸乳 網怒：絕不讓女友當… - 社會 酒後打電話飆罵髒話 無辜遭路人追打 - 社會 殺女友切塊餵野狗 台南分屍魔免死 家屬怒：我來槍斃他 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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