桃園龍潭驚傳火警，龍潭區中豐路533巷勗裕工廠鐵皮屋29日下午近5時竄出火舌，火勢甚大，方圓5里內清晰可見煙霧瀰漫，消防局已派遣消防車、消防員前往救援，消防隊表示，目前無人員受傷受困。

龍潭區中豐路533巷勗裕工廠鐵皮屋29日下午近5時遭祝融肆虐，現場煙霧瀰漫，距離數里仍清晰可見火舌竄出，消防局指出，16時52分經附近居民報案，27輛消防車、72名消防員於59分即到場出水搶救，消防局表示，現場無人員受傷受困，燃燒面積待查，損失及起火原因仍待調查。

(中時 )