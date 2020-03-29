南投縣信義鄉雙龍村光復巷內，29日凌晨近4時發生民宅火警，警消出動大批人車馳援，1棟3樓透天厝當時被火勢吞噬，並延燒隔壁民宅，消防人員佈水線全面搶救，於5時42分撲滅，所幸無人員傷亡，其中1間民宅9歲女童，跟著媽媽逃生，看見熊熊大火驚醒過度，送南基醫院檢視無礙，至於詳細起火原因仍待調查。

南投縣消防局，派遣信義、水里、玉山、集集、竹山及鹿谷等6消防分隊，共計出動9輛車支援，包括，消防車8輛、救護車1輛；消防人員14人及義消7人，前往雙龍村光復巷現場搶救滅火。

警消人員趕抵現場，發現建築物已全面起火燃燒，且延燒1戶民宅部分面積，經消防人員極力搶救及防護下，火勢4時50分控制，5時42分撲滅，燒毀面積共計125平方公尺；起火戶80平方公尺、財損共計80萬元，延燒戶45平方公尺、延燒戶20萬元，財損共計100萬元。

大火發生時，當地居民正在睡夢中，因現場火勢相當猛烈，驚動附近居民跑出家門外，經消防人員搶救成功撲滅，所幸本起事故無人員傷亡，僅1名9歲女童驚嚇過度，送醫檢查已無大礙，至於詳細起火原因仍有待調查釐清。

(中時 )