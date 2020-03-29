隨著全球疫情的持續蔓延，原本有望在4月開打的CBA聯賽陷入重啟困局。本賽季的CBA聯賽於1月21日結束第30輪的較量後，進入春節假期。疫情發生後，CBA聯賽推遲原定於2月1日起的所有賽事。

進入三月，大陸本土疫情逐步得到控制，CBA聯賽重啟的消息時有可聞。從4月2日到4月8日，至4月15日，雖然在諸多媒體的報導中，CBA重啟的日期不斷後延，但傳遞的卻是相同的資訊：CBA聯賽有望在4月份成為全球唯一進行現場比賽的重大體育賽事。

部分外援回歸、多支球隊開始封閉訓練，也讓球迷們進一步看到CBA重燃戰火的希望。有消息靈通人士稱，中國籃協曾將4月15日重啟CBA聯賽的方案上報國家體育總局。為降低疫情感染和傳播風險，這個重啟方案包括餘下比賽採取賽會制，20支球隊分成兩組，分別在山東青島和廣東東莞進行無觀眾的「空場」比賽；考慮到部分外援未能歸隊或仍處於隔離期，重啟的賽事很可能以「全華班」形式上演。

但這一方案未獲總局通過。有知情人士表示，目前大陸疫情防控形勢雖然向好，但並未完全「解禁」，加上境外輸入病例持續增加，重啟比賽仍有風險。無論是國家體育總局還是承辦地，都難以承擔萬一造成人員感染、甚至疫情傳播的嚴重後果。

(旺報 )