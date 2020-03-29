全台首創的智慧電池回收機能自動辨識與分類圓形乾電池（1至6號）、方形乾電池（9V）及鈕扣電池。（南市府提供／洪榮志台南傳真）

台南市政府環保局推動多元化資源回收，繼結合台南店家設置14處ECOCO智慧回收投瓶機，鼓勵民眾回收瓶罐後，今年更率先全台於迷客夏台南華平店設置「ECOCO智慧電池回收機」，可投入圓形乾電池（1至6號）、方形乾電池（9V）及鈕扣電池等，智慧電池回收機就會自動辨識與分類，讓電池回收更智慧有效率。

台南市長黃偉哲29日也專程前往迷客夏華平店擔任電池回收「首投族」，鼓勵大家將廢電池投入智慧回收機，避免亂丟造成環境汙染。

黃偉哲表示，電池體積小易誤丟造成環境汙染，讓有毒物質滲入土壤、進入食物鏈將影響人體健康，希望透過「ECOCO智慧電池回收機」，讓電池回收更有趣、有效率，並結合回收點數換取店家優惠、消費折扣等好康，製造更多誘因吸引民眾參與，讓做好回收工作成為市民朋友生活的一部份。

環保局也表示，根據環保署統計，全台每年使用約1萬4247公噸一次性乾電池，但1年僅回收廢電池約6554公噸，估計每年仍有7693公噸廢電池被當一般垃圾棄置於環境，大量的廢舊電池如果回收處理不當，將會給環境帶來嚴重危害，因為電池中含有汞、鋅、錳、鉛等重金屬，四處流失將嚴重汙染水源和土地，因此用過的廢電池千萬別亂扔，家戶回收放資源回收車前，要記得跟一般回收物分開。

(中時 )