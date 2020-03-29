苗栗縣1名泰國籍女子3月18日入境台灣，依規定需居家檢疫14天，不過她在22日卻搭乘男姓友人的車，一路北上到台北市辦私事，9個多小時才回到苗縣住所，苗栗縣政府衛生局29日依法開出30萬元罰單，不僅是苗栗縣開罰的第6例，也是重罰30萬元的第2例。

新冠肺炎肆虐，還是有居家隔離、檢疫對象四處趴趴走，苗栗縣泰國籍女子18日以觀光名義入經台灣後，照理應在指定住所居家檢疫14天，不過她卻在22日檢疫期間搭著朋友的車到台北辦私事，居家檢疫綁定手機發報異常，警方趕抵她的住所時，她已離家不見人影。

泰女9個多小時後回到住所，警方立即通報衛生局，依據她離開住所6到24小時間，衛生局依「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」裁罰30萬元，不過她的觀光簽證將於4月1日到期，衛生局同步移請行政執行署、移民署，分別強制執行及管制出境。

苗栗縣目前開罰案例共有6例，日前還有1名年輕男子在居家檢疫期間，搭白牌車到KTV酒店消費，挨罰30萬元，罰單將於30日到期，如果逾期不繳，將會移送行政執行署強制執行，另外4件案例多為短暫離開住處買東西、辦事情等，因於「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」2月25日實施前發生，各裁罰1萬元，都已繳納完畢。

(中時 )