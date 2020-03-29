觀光局派駐桃園機場旅服中心一名男內勤確診，為案例269。觀光局長周永暉證實，案例269上周五與另一同事接待一名從菲律賓返台的觀光局官員兒子，該官員兒子也確診，為案例277。資深媒體人周玉蔻怒嗆，耍什麼小咖大官威啊？！

周玉蔻在臉書表示，哪一位「官員」那麼大牌？官員的層級有多高？官員是否隔離？是否確診？官員的同事、長官、部屬是否隔離、是否確診？兒子回國還有VIP待遇？還不快快自首？！立法委員不想知道嗎？蘇貞昌院長該說個話啦？！

周玉蔻接著表示，觀光局終於承認了！問題是︰1.官員接兒子，兒子來自疫區，還啟動機場貴賓接待，3人一起喝咖啡？耍什麼小咖大官威啊？！（喝咖啡是指揮中心疫情監測組長周志浩説的）；2.兒子變確診277，機場接待確診269，顕然這個官員兒子出了海關，沒有繼續執行防疫措施，爸爸帶兒子趴趴走，害人家確診；3.官員接兒子，回家坐什麼車子？防疫車輌嗎？一點防疫危機意識都沒有，現在官員爸爸在自主隔離，整個觀光局咧？亂搞！；4.交通部長林佳龍也該處理了！

網友留言說：「芝麻官才這麼會擺譜。」、「是誰呀？找出來。」、「好膽麥走！！」、「誰~是誰？趕快出來投案。」

(中時電子報)