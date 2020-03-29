新冠肺炎期間，屏東縣並未明文禁止長照及安養機構暫停探視，業者只能柔性勸導。（潘建志攝）

新冠肺炎疫情嚴峻，許多縣市政府已發文要求長照及安養機構暫停探訪，不過屏東縣目前仍未禁止，而是交由業者決定。因無強制力業者只能「柔性勸導」，衍生問題，因此希望縣府能明文禁止。縣府表示，會依據中央疫情指揮中心的數據及建議來行政。

屏東縣目前已有衛福部屏東醫院、屏東基督教醫院等10家醫院不開放探病，不過縣府並未明文禁止長照及安養機構暫停探視，而是交由業者決定。縣府建議業者除了特殊需求外，多運用視訊、錄音等讓家屬獲知服務對象照顧情形，也要向家屬「委婉說明」。

不過因沒有強制力，尤其是私人機構，業者迫於家屬壓力，仍會開放家屬探視，增加染疫風險。有老人機構業者表示，雖然有家屬自覺疫情嚴重取消探視，但仍有「有孝心」的家屬每天都會到院探視老人家，因無縣府下令禁止，也不好意思拒絕，只能做好防疫措施。

迦南身心障礙養護院祕書杜佳樺說，若無公權力，基於人道立場很難拒絕家屬探訪，因此決定開放下午2小時，家屬除了得做好防疫措施，也只能在戶外訪視，中間要隔著一層塑膠膜，並禁止餵食或撫摸。所有業者都擔心因一人染疫就得全院隔離的狀況。

縣府社會處副處長徐紫雲表示，縣府政策都是依據中央疫情指揮中心的科學數據及建議來行事，目前屏東縣確診案例不多，加上親情倫理的考量，因此未由縣府明文禁止。近日統計探訪的家屬人數確有下降，未來若中央宣布全國禁止，縣府一定遵循。

(中時 )